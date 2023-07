9ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INSOLITE DE RENNES-LE-CHÂTEAU Rennes-le-Château, 3 août 2023, Rennes-le-Château.

Rennes-le-Château,Aude

Placé sous le signe de l’air, de l’oxygène, de la nature et de l’humain, le Festival International du Film Insolite de Rennes-le-Château et de la Vallée de l’Aude signera sa 9ᵉ édition cette année , sous la présidence des Merveilleux, Poétiques Julie Depardieu et Philippe Katerine et avec comme Parrain le Magicien de la pellicule Jan Kounen.

21h30 présentation de la soirée d’ouverture en présence des invités et du jury

21h45 court métrage en compétition prix du public

22h15 long métrage

0h15 court-métrage.

Under the banner of air, oxygen, nature and people, the Festival International du Film Insolite de Rennes-le-Château et de la Vallée de l’Aude marks its 9th edition this year, presided over by the marvellous, poetic Julie Depardieu and Philippe Katerine, and sponsored by film wizard Jan Kounen.

9:30 pm presentation of the opening evening in the presence of guests and the jury

9:45pm short film in competition, audience prize

10:15 pm feature film

0h15 short film

Bajo el lema del aire, el oxígeno, la naturaleza y las personas, el Festival Internacional de Cine Insólito de Rennes-le-Château y del Valle del Aude celebrará este año su 9ª edición, presidido por los maravillosos y poéticos Julie Depardieu y Philippe Katerine y con el mago del cine Jan Kounen como padrino.

21.30 h: presentación de la velada inaugural en presencia de los invitados y del jurado

21.45 h Cortometraje a concurso Premio del público

22h15 largometraje

0h15 cortometraje

Das Festival International du Film Insolite de Rennes-le-Château et de la Vallée de l’Aude steht unter dem Zeichen der Luft, des Sauerstoffs, der Natur und der Menschen und findet dieses Jahr zum neunten Mal statt.

21.30 Uhr Vorstellung des Eröffnungsabends in Anwesenheit der Gäste und der Jury

21.45 Uhr Kurzfilm im Wettbewerb Publikumspreis

22.15 Uhr Spielfilm

0.15 Uhr Kurzfilm

