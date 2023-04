FÊTE DE LA LAINE, 13 mai 2023, Rennes-le-Château.

La Fête de la Laine est un événement artisanal incontournable.

Au programme, un marché de producteurs locaux proposant une variété de produits artisanaux. Des animations pour enfants,

notamment des contes et des spectacles, se dérouleront l’après-midi, tandis qu’une soirée concert avec La Menuiz’ et Le Bal des Bois est prévue le soir.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir les merveilles de la laine et de passer une journée inoubliable en famille ou entre amis..

2023-05-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-13 00:30:00. .

Rennes-le-Château 11190 Aude Occitanie



The Fête de la Laine is an unmissable craft event.

On the program, a market of local producers proposing a variety of artisanal products. Animations for children,

including storytelling and shows, will take place in the afternoon, while an evening concert with La Menuiz’ and Le Bal des Bois is planned.

Don’t miss this opportunity to discover the wonders of wool and spend an unforgettable day with family and friends.

La Fête de la Laine es una cita ineludible con la artesanía.

En el programa, un mercado de productores locales que ofrecen productos artesanales variados. Por la tarde

por la tarde, cuentacuentos y espectáculos, y por la noche, un concierto de La Menuiz’ y Le Bal des Bois.

No se pierda esta oportunidad de descubrir las maravillas de la lana y pasar un día inolvidable con la familia y los amigos.

Das Wollfest ist ein unumgängliches handwerkliches Ereignis.

Auf dem Programm steht ein Markt mit lokalen Erzeugern, die eine Vielfalt an handwerklichen Produkten anbieten. Es werden Animationen für Kinder angeboten,

insbesondere Märchen und Aufführungen, finden am Nachmittag statt, während für den Abend ein Konzertabend mit La Menuiz’ und Le Bal des Bois geplant ist.

Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen, die Wunder der Wolle zu entdecken und einen unvergesslichen Tag mit der Familie oder Freunden zu verbringen.

Mise à jour le 2023-04-18 par A.D.T. de l’Aude / OTI Limouxin