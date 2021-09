Envisagées Le Chambre claire – Université Rennes 2, 19 octobre 2021 09:30, Rennes.

Les dix-neuf photographies de cette exposition montrent des femmes dans l’intimité du poste de travail, à la tâche ou en pause.

Les ouvrières de l’Aigle, les dentellières de Calais et les caissières de Margon.

Photographies d’Olivia Gay.

Les dix-neuf photographies de cette exposition montrent des femmes dans l’intimité du poste de travail, à la tâche ou en pause. Les images sont extraites de différentes productions réalisées sur la durée, dans les usines, supermarché, entre 2005 et 2010. Une entreprise photographique pour tenter de redonner un visage, une humanité, à ces visages anonymes d’opératrices que l’on ne voit habituellement pas.

« Voir prend du temps, car il s’agit de voir juste, et de pénétrer des mondes. Celui des ouvrières, des travailleuses, ces oubliées de l’art contemporain, ces exclues du récit national d‘aujourd’hui. Enfin leur donner sens et existence : caissières de supermarché, ouvrières soumises aux cadences infernales de la chaîne et aux lois, plus inflexibles encore, du néo-libéralisme avancé, empaqueteuses qui ne verront ni n’achèteront jamais le luxueux produit de leur labeur, domestiques brésiliennes venues de leurs favelas pour entretenir les demeures des plus riches, dentellières de Calais qui tentent de rédimer leurs gestes par l’excellence d’un savoir-faire ancestral… A toutes, Olivia Gay l’affirme : envers et contre tout, vous existez. Pour autant, pas de politisation de l’image, pas de militantisme édifiant ni de féminisme brandi : Olivia Gay élabore plutôt ce que Lévinas appelait bellement un « envisagement » – rien à voir avec le dévisagement, qui est négation de l’altérité. Ces femmes anonymes, enfin, se découvrent un visage. C’est-à-dire une subjectivité que le corps social leur refuse, et qui naît à travers ces images respectueuses. »

Dominique Baqué

Extrait de « DROIT DE REGARD, DROIT DE CITÉ »,

La Revue, Maison européenne de la photographie, Paris 2018.

