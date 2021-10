Rennes Le Cadran Ille-et-Vilaine, Rennes Les ELLES de Jean-Paul Le Guinec par GESS Le Cadran Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les ELLES de Jean-Paul Le Guinec par GESS Le Cadran, 20 mars 2022 15:00, Rennes. Dimanche 20 mars 2022, 15h00 Sur place Tarif 4 et 2 € fettaar.35@gmail.com, 0612492379 Dans un salon VIP d’un aéroport parisien, deux femmes et un homme attendent Jean-Loup, un businessman qui doit arriver de Londres… Rivalités, jalousie, haine? Des masques vont tomber. Les ELLES par la Cie GESS. Dans un salon VIP d’un aéroport parisien, deux femmes et un homme attendent Jean-Loup, un businessman qui doit arriver de Londres… Rivalités, jalousie, haine? Des masques vont tomber. Dns le cadre de Théâtre ici et là! organisé par la FETTAAR Le Cadran 11, avenue André MUSSAT 35043 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine dimanche 20 mars 2022 – 15h00 à 16h30

Détails Heure : 15:00 - 16:30 Catégories d'évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Cadran Adresse 11, avenue André MUSSAT Ville Rennes