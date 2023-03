Destinée: Cabaret d’improvisation format long par la Tique Le Cadran, 19 mars 2023 15:00, Rennes.

La Fettaar et la Tique de Chartres de Bretagne vous proposent Dimanche 19 Mars son spectacle d’improvisation long format Destinée!

Venez retrouver sur les planches 4 personnes, 4 personnes qui sont chacune à un carrefour de leur vie et dont le destin est entre vos mains. 4 personnes pour 4 chemins dont les tracés vont se créer tout au long de la soirée. Vont-elles être amenées à se croiser? Ou vivre des aventures différentes? Dans le cadre de « Théâtre ici et là »

5€ ou2€

Le Cadran 11, avenue André MUSSAT Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

