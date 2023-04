Match d’improvisation Les Bizh vs Les B.Bizh Le Bar de L’Overlook Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Match d’improvisation Les Bizh vs Les B.Bizh Le Bar de L’Overlook, 11 mai 2023 20:00, Rennes. Match d’improvisation Les Bizh vs Les B.Bizh Jeudi 11 mai, 20h00 1

http://www.facebook.com/lesbizh Les réunions de familles sont parfois houleuses, mais pas quand il s’agit de la famille des Bizh et de ses comédiens d’improvisation où la tension est remplacée par le rire et la bonne humeur. N’hésitez pas à venir vous faire votre avis lors du match entre les cousins Bizh et B.Bizh Le Bar de L’Overlook 10B Rue de Brest, 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Heure : 20:00

