Stage d’Arts Plastiques – Les Petits Chercheurs d’Art – enfants/ados L’Atelier des Chercheurs d’Art Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Stage d’Arts Plastiques – Les Petits Chercheurs d’Art – enfants/ados L’Atelier des Chercheurs d’Art, 24 août 2020 10:00, Rennes. 24 – 28 août 2020 Sur place Sur inscription goursaud.fabrice@free.fr, 0783452231 Stage d’Arts Plastiques – Les Petits Chercheurs d’Art – enfants/ados (7-13 ans) Stage d’Arts Plastiques – Les Petits Chercheurs d’Art – enfants/ados (7-13 ans)

Quelques uns des projets les plus passionnants de l’année des Petits Chercheurs d’Art à re-découvrir, ré-explorer et ré-inventer !

Du 24 au 28 août, juste avant la rentrée des classes, à l’Atelier des Chercheurs d’Art. 10 heures d’Art Plastique original dans la semaine.

49 Boulevard de la Liberté Rennes L’Atelier des Chercheurs d’Art 49 boulevard de la liberté, Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine lundi 24 août 2020 – 10h00 à 16h00

mardi 25 août 2020 – 10h00 à 16h00

mercredi 26 août 2020 – 10h00 à 16h00

jeudi 27 août 2020 – 10h00 à 16h00

vendredi 28 août 2020 – 10h00 à 16h00

Détails Heure : 10:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu L'Atelier des Chercheurs d'Art Adresse 49 boulevard de la liberté, Rennes Ville Rennes lieuville L'Atelier des Chercheurs d'Art Rennes Departement Ille-et-Vilaine

L'Atelier des Chercheurs d'Art Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Stage d’Arts Plastiques – Les Petits Chercheurs d’Art – enfants/ados L’Atelier des Chercheurs d’Art 2020-08-24 was last modified: by Stage d’Arts Plastiques – Les Petits Chercheurs d’Art – enfants/ados L’Atelier des Chercheurs d’Art L'Atelier des Chercheurs d'Art 24 août 2020 10:00 L'Atelier des Chercheurs d'Art Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine