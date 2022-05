Stage d’Arts Plastiques Les Petits Chercheurs d’Art L’Atelier des Chercheurs d’Art Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Stage d’Arts Plastiques Les Petits Chercheurs d’Art L’Atelier des Chercheurs d’Art, 26 octobre 2020 10:00, Rennes. 26 octobre – 26 novembre 2020 Sur place 90 euros matériel compris 07 83 45 22 31, goursaud.fabrice@free.fr Stage d’Arts Plastiques Les Petits Chercheurs d’Art Stages d’arts plastiques Les Petits Chercheurs d’Art à l’Atelier des Chercheurs d’Art Du 26 au 30 octobre 2020. La deuxième semaine des vacances de la Toussaint. Il reste des places ! Encore un programme riche et varié autour de la gravure, de la couleur et de la construction ! Monotype, collagraphies, fluid art acrylic, favela imaginaires……… etc…. Du lundi 26 au vendredi 30 octobre

10h-12h ou 14h-16h 90 euros matériel compris contact:

Fabrice Goursaud

L’Atelier des Chercheurs d’Art

49 Boulevard de la Liberté

35 000 Rennes

L'Atelier des Chercheurs d'Art 49 boulevard de la liberté, Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine lundi 26 octobre 2020 – 10h00 à 12h00

