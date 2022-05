Marché de Noël au café L’atelier de l’artiste L’atelier de l’artiste Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Marché de Noël au café L’atelier de l’artiste L’atelier de l’artiste, 22 décembre 2019 16:30, Rennes. Dimanche 22 décembre 2019, 16h30 Sur place Notre marché de Noël aura lieu au café L’atelier de l’artiste sur la place Sainte-Anne le dimanche 22 décembre à partie de 16h. Marché de Noël au café L’atelier de l’artiste Vincent Pompetti | Mat Elbé | Tarek Peinture | illustration | goodies | BD | artbook | custom | sérigraphie L’atelier de l’artiste 2 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine dimanche 22 décembre 2019 – 16h30 à 22h00

Détails Heure : 16:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu L'atelier de l'artiste Adresse 2 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville L'atelier de l'artiste Rennes Departement Ille-et-Vilaine

