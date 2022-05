Un atelier associatif dédié à l’écologie et au réemploi ouvre ses portes le 14 septembre à Rennes : L’Atelier Commun. L’Atelier Commun Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Un atelier associatif dédié à l’écologie et au réemploi ouvre ses portes le 14 septembre à Rennes : L’Atelier Commun. L’Atelier Commun, 14 septembre 2019 13:00, Rennes. Samedi 14 septembre 2019, 13h00 Sur place L’association Indiens Dans La Ville, en partenariat avec la ressourcerie La Belle Déchette, inaugure un atelier associatif dédié à l’écologie et au réemploi : L’Atelier Commun. L’association Indiens Dans La Ville inaugure l’Atelier Commun, un atelier associatif dédié à l’écologie et au réemploi, favorisant un rapport à la technique engagé, inventif, collaboratif et artistique. Situé au sud-est de Rennes, ce nouveau lieu de fabrication de 150 m² permettra de transformer et de valoriser cette ressource inépuisable que sont les déchets. En partenariat avec l’association La Belle Déchette, l’Atelier Commun sera au plus près du gisement de matériaux et d’objets de la ressourcerie. Avec des outils numérique associés aux outils que l’on trouvait dans les garages de nos parents : impression 3D, découpe laser, atelier bois / métal, laboratoire photographique, atelier textile, recyclage des plastiques, … L’Atelier Commun permettra d’être un point d’entrée dans de multiples domaines comme l’économie circulaire, le réemploi, la fabrication numérique, les nouvelles pratiques collaboratives, le recyclage des plastiques, la création artistique, l’artisanat ou encore le design d’objet. Le projet est ouvert à tous : particuliers, indépendants, associations, entreprises ; les jeunes et les moins jeunes ! L’Atelier Commun 2 rue du Pré du Bois 35000 Rennes Quartiers Sud-Est Ille-et-Vilaine samedi 14 septembre 2019 – 13h00 à 00h00

