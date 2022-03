Roumanie une ruralité conservée L’Atelier capifrance Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Roumanie une ruralité conservée L’Atelier capifrance, 21 avril 2022 18:00, Rennes. Jeudi 21 avril, 18h00 Sur place rennes.poullain.duparc@capifrance.fr Roumanie : Une ruralité conservée “A VOS AGENDAS” Expo sur le monde rural en Bucovine et Maramures, 2 des régions roumaines les plus préservées d’Europe sera visible du 11 Avril au 3 Mai à l’atelier Capifrance à Rennes- Invitation au Vernissage à suivre … L’Atelier capifrance 12 rue Poullain duparc rennes 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine jeudi 21 avril – 18h00 à 20h30

Heure : 18:00 - 20:30

