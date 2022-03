Mieux dormir & Sophrologie L’Atelier capifrance Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Mieux dormir & Sophrologie L’Atelier capifrance, 7 avril 2022 18:30, Rennes. Jeudi 7 avril, 18h30 Sur place Mieux dormir & sophrologie rennes.poullain.duparc@capifrance.fr Mieux dormir & sophrologie

Vous endormir sereinement ?

Avoir un sommeil profond, récupérateur ?

Vous réveillez plein d’énergie ?

Retrouvez Maryvonne Dagnet, sophrologue caycédiennee Mieux dormir & sophrologie

Vous endormir sereinement ?

Avoir un sommeil profond, récupérateur ?

Vous réveillez plein d’énergie ?

Retrouvez Maryvonne Dagnet, sophrologue caycédiennee L’Atelier capifrance 12 rue Poullain duparc rennes 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine jeudi 7 avril – 18h30 à 20h30

Détails Heure : 18:30 - 20:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu L'Atelier capifrance Adresse 12 rue Poullain duparc rennes Ville Rennes Age maximum 99 lieuville L'Atelier capifrance Rennes Departement Ille-et-Vilaine

L'Atelier capifrance Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Mieux dormir & Sophrologie L’Atelier capifrance 2022-04-07 was last modified: by Mieux dormir & Sophrologie L’Atelier capifrance L'Atelier capifrance 7 avril 2022 18:30 L'Atelier capifrance Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine