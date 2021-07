Rennes Opéra de Rennes Rennes RENNES. L’aplanatarium Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Spectacles Exporama Du samedi 3 juillet au lundi 12 juillet / Opéra de Rennes L’aplanatarium L’Aplanatarium ou Observatoire d’objets planants est une installation qui propose d’explorer le mouvement de chute des corps en suspension dans l’air. Composé de multiples « aplanants » aux formes et matériaux divers, il forme comme une réserve de mouvements naturels. Après avoir pris leur envol du haut d’une tour de 18 mètres, ces objets à la mécanique aléatoire, et que les spectateurs pourront fabriquer eux-mêmes, défieront les lois de la gravité pour former un ballet hypnotique avant de remonter dans les airs pour reprendre leur chute perpétuelle. Quartier : Centre /

Infos pratiques Organisé par : L’Opéra de Rennes et Les Tombées de la Nuit TarifsGratuit Accèsmétro République RenseignementsOpéra de Rennes, place de la Mairie

