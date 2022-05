SPECIES, curieuses espèces L’Antre temps Rennes Catégories d’évènement: 35000

SPECIES, curieuses espèces L’Antre temps, 28 novembre 2020 10:30, Rennes. 28 novembre – 23 décembre 2020 Sur place Entrée libre 06 12 54 20 48 Expo prolongée jusqu’au 23 Décembre Cette expo regroupe les travaux de 6 artistes, et grouille de petites bêtes!

Elle sont en céramique, sous forme de bas-reliefs, gravures, dessins, papiers découpés et fil de fer.

Des créations originales, variées et uniques!

De 10 à 300€ L’Antre temps 45 rue de la Parcheminerie 35000 Rennes Quartiers Centre 35000 samedi 28 novembre 2020 – 10h30 à 12h30

samedi 28 novembre 2020 – 15h00 à 18h30

mardi 1er décembre 2020 – 11h00 à 17h00

mercredi 2 décembre 2020 – 11h00 à 17h00

jeudi 3 décembre 2020 – 11h00 à 18h00

vendredi 4 décembre 2020 – 11h00 à 18h30

samedi 5 décembre 2020 – 15h00 à 18h30

mardi 8 décembre 2020 – 11h00 à 17h00

mercredi 9 décembre 2020 – 11h00 à 17h00

jeudi 10 décembre 2020 – 12h00 à 18h00

vendredi 11 décembre 2020 – 12h00 à 18h30

samedi 12 décembre 2020 – 15h00 à 18h30

dimanche 13 décembre 2020 – 15h00 à 18h30

mardi 15 décembre 2020 – 11h00 à 17h00

mercredi 16 décembre 2020 – 11h00 à 17h00

jeudi 17 décembre 2020 – 12h00 à 18h00

vendredi 18 décembre 2020 – 12h00 à 18h30

samedi 19 décembre 2020 – 15h00 à 18h30

dimanche 20 décembre 2020 – 15h00 à 18h30

mardi 22 décembre 2020 – 11h00 à 17h00

mercredi 23 décembre 2020 – 11h00 à 18h30

