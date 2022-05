SPECIES (curieuses espèces) L’Antre temps Rennes Catégories d’évènement: 35000

Rennes

SPECIES (curieuses espèces) L’Antre temps, 3 novembre 2020 11:00, Rennes. 3 novembre – 5 décembre 2020 Sur place entrée libre 06 12 54 20 48 3 artistes invités + 2 guests surprise. Ils sculptent, gravent, dessinent, découpent de curieuses espèces animales…de l’insecte au crustacé, du plus petit au plus grand…laissez vous surprendre! Expo SPECIES (curieuses espèces) à l’Antre temps L’Antre temps 45 rue de la Parcheminerie 35000 Rennes Quartiers Centre 35000 mardi 3 novembre 2020 – 11h00 à 17h00

mercredi 4 novembre 2020 – 11h00 à 17h00

jeudi 5 novembre 2020 – 12h00 à 18h00

vendredi 6 novembre 2020 – 12h00 à 18h30

samedi 7 novembre 2020 – 15h00 à 18h30

mardi 10 novembre 2020 – 11h00 à 17h00

mercredi 11 novembre 2020 – 11h00 à 17h00

jeudi 12 novembre 2020 – 12h00 à 18h00

vendredi 13 novembre 2020 – 12h00 à 18h30

samedi 14 novembre 2020 – 15h00 à 18h30

mardi 17 novembre 2020 – 11h00 à 17h00

mercredi 18 novembre 2020 – 11h00 à 17h00

jeudi 19 novembre 2020 – 12h00 à 18h00

vendredi 20 novembre 2020 – 12h00 à 18h30

samedi 21 novembre 2020 – 15h00 à 18h30

mardi 24 novembre 2020 – 11h00 à 17h00

mercredi 25 novembre 2020 – 11h00 à 17h00

jeudi 26 novembre 2020 – 12h00 à 18h00

vendredi 27 novembre 2020 – 12h00 à 18h30

samedi 28 novembre 2020 – 15h00 à 18h30

mardi 1er décembre 2020 – 11h00 à 17h00

mercredi 2 décembre 2020 – 11h00 à 17h00

jeudi 3 décembre 2020 – 12h00 à 18h00

vendredi 4 décembre 2020 – 12h00 à 18h30

samedi 5 décembre 2020 – 15h00 à 18h30

