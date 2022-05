Expo Archi-textures L’Antre temps, 6 octobre 2020 11:00, Rennes.

6 – 17 octobre 2020 Sur place Entrée libre constance.villeroy@gmail.com

Textures et architectures, noir et blanc, lignes et points, vides et pleins…

L’expo Archi-textures rassemble 3 artistes autour du noir et blanc.

Les céramiques d’Océane Madelaine: des grands bols blancs tachetés de noirs, des amphores et des longues bouteilles tout en verticalité…. dans la verticalité aussi, les reports calligraphiques de Catherine Denis, qui fait vibrer l’encre sur le papier avec brio depuis 30 ans. Enfin, Pauleen K. artiste qui porte un regard nouveau sur l’architecture rennaise, et dont les gravures aux noirs profonds nous envoutent.

L’Antre temps 45 rue de la Parcheminerie 35000 Rennes Quartiers Centre 35000

mardi 6 octobre 2020 – 11h00 à 17h00

mercredi 7 octobre 2020 – 11h00 à 17h00

jeudi 8 octobre 2020 – 12h00 à 18h00

vendredi 9 octobre 2020 – 12h00 à 18h30

samedi 10 octobre 2020 – 15h00 à 18h30

mardi 13 octobre 2020 – 11h00 à 17h00

mercredi 14 octobre 2020 – 11h00 à 17h00

jeudi 15 octobre 2020 – 12h00 à 18h00

vendredi 16 octobre 2020 – 12h00 à 18h30

samedi 17 octobre 2020 – 15h00 à 18h30