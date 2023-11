Amazones La Compagnie Marinette Dozeville L’ANTIPODE MJC RENNES, 7 mars 2024, RENNES.

Amazones La Compagnie Marinette Dozeville L’ANTIPODE MJC RENNES. Un spectacle à la date du 2024-03-07 à 20:30 (2024-03-07 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Amazones – Spectacle – Danse Par la compagnie Marinette Dozeville – France À partir de 16 ans – Ce spectacle comporte de la nudité Chorégraphie de Marinette Dozeville, Sur une création sonore de Dope Saint Jude, un texte de Luvan avec la voix de Lucie Boscher. « Ils sont descendus en troupe. Elles sont venues en cortège. » – Luvan Marinette Dozeville développe depuis plusieurs années une recherche chorégraphique autour du Féminin, de ses mythes et ses représentations. Librement inspiré des Guérillères de Monique Wittig, roman à la poésie puissante et déroutante, Amazones explore l’imaginaire évocateur et sensoriel de la pensée de Wittig. Si cette oeuvre phare de l’histoire du féminisme a chargé l’ADN de la création, c’est en dialogue avec le texte de Luvan, autrice contemporaine, que l’écriture chorégraphique se déploie. Dans une volonté de réactualisation et de filiation, les mots de Luvan tirent le fil entre l’espace du mythe et celui de nos enjeux politiques actuels. Portée par la comédienne Lucie Boscher, sa langue pose les enjeux de l’énonciation d’une utopie en cours de construction. Sur scène, la chorégraphe réunit sept danseuses et explore l’énergie libératrice qui se dégage de la force d’un collectif de femmes. Un étendard libertaire réconciliant la violence du combat et la douceur de l’utopie. La création musicale est confiée à la rappeuse anglophone, Dope Saint-Jude. Son flot puissant et grave contraste avec la voix de Lucie Boscher. Ces deux tonalités se font ainsi écho du caractère double du texte et de l’écriture chorégraphique.

L’ANTIPODE MJC RENNES RENNES 2, rue André Trasbot Ille-et-Vilaine

