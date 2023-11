Florent Marchet + Lisa Ducasse L’ANTIPODE MJC RENNES, 19 novembre 2023, RENNES.

Gratuit pour les moins de 10 an(s) Florent Marchet – France – Chanson – Pop – Folk Depuis ses débuts dans la chanson française, Florent Marchet s’est montré autant investi dans sa propre discographie que dans ses projets parallèles (BO de films, collaborations, lectures musicales et même un roman). En deux décennies, il est devenu l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus importants de sa génération. Huit ans après la sortie de Bambi Galaxy, Florent Marchet est de retour avec Garden Party, digne successeur des albums Gargilesse et Rio Baril devenus des classiques qui l’ont fait connaître au grand public. Avec ce nouvel album, Florent Marchet propose un voyage de treize titres qui renoue avec la tradition et la modernité. « Musicien touche-à-tout, il sait transformer les choses de la vie en chansons avec une mélancolie teintée d’humour qui rappelle le répertoire de Souchon » – Télérama Lisa Ducasse – France – Folk – Chanson Seule sur scène, clavier et platine vinyle valise au bout des doigts, Lisa Ducasse invite au voyage par ses textes et sa voix. Née a? l’Ile Maurice et installée a? Paris, elle conserve et cultive un attachement a? l’enfance et a? la capacite? d’émerveillement dans sa vie adulte et créative. Inspirées d’échappées réelles, ses chansons évoquent la rencontre du vulnérable et de l’indomptable, en notes et en mots déliés, personnels et actuels. Lisa Ducasse a récemment dévoilé Qui sont en 2022 et La chanson des vieux amants en 2023, une reprise de Jacques Brel en créole, comme une déclaration d’amour à la chanson et son désir d’hybridité.

L’ANTIPODE MJC RENNES RENNES 2, rue André Trasbot Ille-et-Vilaine

