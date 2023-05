Les Cahiers De Vaslav Nijinski L’ANTIPODE MJC RENNES, 2 novembre 2023, RENNES.

Les Cahiers De Vaslav Nijinski L’ANTIPODE MJC RENNES. Un spectacle à la date du 2023-11-02 à 20:30 (2023-11-02 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Gratuit pour les moins de 10 an(s) Les Cahiers de Nijinski – Spectacle – Musique – Théâtre – Littérature Par Denis Lavant, Gaspar Claus et Matthieu Prual – France Une adaptation à la scène des Cahiers de Vaslav Ninjinski, danseur et chorégraphe russe. Entrer dans Les Cahiers de Nijinski, c’est se plonger dans l’intimité d’un des plus grands génies créatifs de son époque, dans l’ultime tentative d’un homme proche du précipice de dire ce qui ne se dit pas. Quelques jours après sa dernière danse publique, Vaslav Nijnski, dont la santé mentale se dégrade de jour en jour, entame la rédaction de ses cahiers dans un ultime élan vital. Il y lance un cri mystique d’amour et de rage, oscille entre l’écriture de ses mémoires et de son quotidien d’alors, soumis à l’angoisse de son entourage et à la conscience de son imminente disparition. Sur scène, la voix, les corps, les peaux, les sons entrent en résonance avec le souffle de Nijinski, convoquent les fantômes de ses danses, et nous plongent dans le tressaillement du génie face à l’incandescence du mystère de mourir, de créer, d’être en vie. Entouré des musiciens Gaspar Claus et Matthieu Prual, Denis Lavant est le souffle et la voix de Nijinski qui déclame ses derniers cris de vie. Parfois il s’échappe pour nous emmener ailleurs, dans son corps, dans son mouvement, ses ultimes sursauts. Les Cahiers De Vaslav Nijinski

Votre billet est ici

L’ANTIPODE MJC RENNES RENNES 2, rue André Trasbot Ille-et-Vilaine

18.0

EUR18.0.

