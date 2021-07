Rennes RENNES. L’âne, la forêt et la patate : variations bucoliques par le groupe Odyssées Catégorie d’évènement: Rennes

RENNES. L’âne, la forêt et la patate : variations bucoliques par le groupe Odyssées, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, . Spectacles

Spectacles / Du jeudi 8 juillet au jeudi 22 juillet L’âne, la forêt et la patate : variations bucoliques par le groupe Odyssées Bourg-l’Evêque – La Touche – Moulin du Comte / Sud-Gare / Thabor / Saint-Hélier / Alphonse-Guérin / Baud-Chardonnet /

Spectacles Du jeudi 8 juillet au jeudi 22 juillet L’âne, la forêt et la patate : variations bucoliques par le groupe Odyssées Flora Diguet, Marie Thomas et Romain Brosseau vous proposent à travers la lecture de plusieurs textes, un regard sur notre nature d’hommes et de femmes. Mais aussi un regard vers la Nature pour, l’espace d’un instant, se poser, tout arrêter, respirer et observer le cycle de l’eau ou le soleil qui chaque soir rougit. Les interprètes s’amusent de différents modes de lecture des textes, entre récit et incarnation. Tout public à partir de 10 ans. Quartier : Bourg-l’Evêque – La Touche – Moulin du Comte / Sud-Gare / Thabor / Saint-Hélier / Alphonse-Guérin / Baud-Chardonnet / 09/07 – jardin de la Confluence de 18h30 à 19h30 20/07 – plaine de Baud de 18h30 à 19h30 22/07 – parc Villeneuve de 18h à 19h 23/07 – parc Saint-Cyr de 18h30 à 19h30

Infos pratiques Organisé par : Les Bibliothèques de Rennes Horaires18h30 à 19h30 TarifsGratuit www.bibliotheques.rennes.fr/

null

2021-07-08

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Étiquettes évènement :