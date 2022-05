Impulsions La Vitrine Art2rennes-, 7 octobre 2020 12:00, Rennes.

7 – 11 octobre 2020 Sur place entrée libre

IMPULSIONS : mouvement et énergie du geste créateur.Parfois, même une forme d’improvisation. Surgit alors un univers abstrait de signes,une forme de “langage” que je vous invite à partager.

Les œuvres présentées dans cette exposition s’inscrivent dans la continuité de mon travail depuis 10 ans.

IMPULSIONS, un mot qui se décline avec mouvement et énergie. On peut y ajouter une forme d’improvisation en ce que cette dernière restitue le geste créateur à un moment T.

Mon travail est donc toujours en train de se faire et se trouve, par là même, toujours dans l’inachèvement.

Il ne s’agit pas pour moi de restituer des anecdotes ni de proposer un dévoilement autobiographique mais d’offrir en partage à l’obser-vateur cette surprise que je peux éprouver quand ce fragment de temps, ce ‘’quelque chose’’ qui n’a pas de sens, prend forme, quand émerge alors de cette démarche, de son jaillissement, de son déploiement, un univers de signes et ce, sur différents supports, dans différents formats et avec des techniques variées.

Vient ensuite le désir d’inviter tout un chacun à rencontrer cette expérience et à découvrir en lui-même les échos éventuels de cette ‘’forme’’ de langage artistique

Suzanne Blanchet septembre 2020

La Vitrine Art2rennes- 35 rue saint-Georges- Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

mercredi 7 octobre 2020 – 12h00 à 18h00

jeudi 8 octobre 2020 – 12h00 à 18h00

vendredi 9 octobre 2020 – 12h00 à 20h00

samedi 10 octobre 2020 – 12h00 à 20h00

dimanche 11 octobre 2020 – 12h00 à 18h00