Exposition Vibrations à la Vitrine d’Art2Rennes La Vitrine Art2rennes-, 13 octobre 2020 12:00, Rennes.

13 – 25 octobre 2020 Sur place Entrée libre et gratuite

Exposition Vibrations à la Vitrine, au 35 rue saint Georges à Rennes du 13 au 25 octobre. Pour cette nouvelle exposition, quatre femmes artistes présentent leurs univers vibrants.

VIBRATIONS

Vibrations du motif repris et répété ( Alix Morère)

Vibrations du cheminement de l’artiste et de la puissance de la couleur ( M-Pierre Guyot)

Vibrations de l’émotion créatrice qui se traduit en sinuosités abstraites et méticuleuses ( Aurélie Witt)

Vibrations des transparences qui se superposent tout en profondeur et légèreté ( Sandrine Janel)

Autant de vibrations à explorer avec la nouvelle exposition de La Vitrine Art2rennes.

Les artistes se présentent :

Alix

“Je peins de la végétation sous forme de motifs, jouant avec la répétition et la variation.

Je me lance le défi d’inventer de nouvelles formes de fleurs stylisées.

J’aime l’éclosion de toutes ces formes végétales, symboles de vitalité.

Je travaille les couleurs pour créer à la fois du contraste et de l’harmonie”

Marie-Pierre

“Après quelques formations virtuelles, autodidacte depuis 9 ans, ma peinture essentiellement acrylique et vitrail, d’un style abstrait art-déco m’apaise et me pousse à toujours explorer et tenter de nouvelles expériences.

J’aime donner à mes expressions une diversité de recherches, de tons, de formes, de matières et de couleurs vives.

Mes tableaux peuvent se revendiquer comme une méthode d’art-thérapie. Chaque toile est un pas en avant, une ivresse continuellement recherchée.”

La Vitrine Art2rennes- 35 rue saint-Georges- Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

mardi 13 octobre 2020 – 12h00 à 18h00

mercredi 14 octobre 2020 – 12h00 à 18h00

jeudi 15 octobre 2020 – 12h00 à 18h00

vendredi 16 octobre 2020 – 12h00 à 20h00

samedi 17 octobre 2020 – 12h00 à 20h00

dimanche 18 octobre 2020 – 12h00 à 18h00

mardi 20 octobre 2020 – 12h00 à 18h00

mercredi 21 octobre 2020 – 12h00 à 18h00

jeudi 22 octobre 2020 – 12h00 à 18h00

vendredi 23 octobre 2020 – 12h00 à 20h00

samedi 24 octobre 2020 – 12h00 à 20h00

dimanche 25 octobre 2020 – 12h00 à 18h00