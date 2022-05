Myles Manley (Irlande – Anti Folk Pop) La Trinquette, 29 mai 2022 18:00, Rennes.

Dimanche 29 mai, 18h00 Sur place de 5 à 7€ dpc.asso@hotmail.com

En trio sur album et sur scène, Myles Manley emporte(nt) la formule guitare-basse-batterie-claviers vers des horizons exaltants, entre anti-folk et pop baroque aux accents lyriques.

—(•·÷[ Des Pies Chicaillent ]÷·•)—

présente dans le cadre de Dimanche à Rennes :

Myles Manley (Irlande – Anti Folk Pop)

Il y a quelque chose de profondément énigmatique et euphorisant chez Myles Manley, et cela va bien au-delà de la persona de popstar que s’est créé ce jeune Irlandais (d’adoption) hors norme. La théâtralité ici n’est pas simple apparat, elle est le fondement et le cœur de sa musique.

En trio sur album et sur scène, Myles Manley emporte(nt) la formule guitare-basse-batterie-claviers vers des horizons exaltants, entre anti-folk et pop baroque aux accents lyriques.

Audace et ambition sont à l’œuvre. On ne peut qu’adhérer à ce manifeste de notre époque, extravagant, sarcastique, et éminemment politique.

Pour écouter :

https://mylesmanley.bandcamp.com/album/cometh-the-softies

Des vidéos :

La Trinquette 26 rue St Malo 35000 RENNES 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine

dimanche 29 mai – 18h00 à 20h00