Vente spéciale Plein Air – Profitons des beaux jours ! La Réserve Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Vente spéciale Plein Air – Profitons des beaux jours ! La Réserve, 3 juin 2023 13:00, Rennes. La Belle Déchette prépare les beaux jours ! Au menu de cette vente spéciale, mobilier de jardin, jeux d’extérieurs… Samedi 3 juin de 13 h à 17 h. Samedi 3 juin, 13h00 1 La Belle Déchette vous propose d’équiper votre terrasse, votre jardin pour vous prélasser tranquillement au soleil durant vos vacances ou après une rude journée de travail. On vous propose du mobilier de jardin, tables, chaises. Aussi, il y aura des équipements pour partir à l’aventure à la montagne ou à la plage selon vos préférences. Et on n’oublie pas les enfants : des jeux d’extérieurs, des épuisettes ou des raquettes, à vous de choisir selon l’activité que vous leur proposerez ! Et tout cela comme d’habitude, à prix doux et accessibles. Au plaisir de vous accueillir ! La Réserve 2 rue du pré du bois rennes Francisco-Ferrer – Vern – Poterie Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

Détails Heure : 13:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu La Réserve Adresse 2 rue du pré du bois rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville La Réserve Rennes

Rennes La Réserve Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Vente spéciale Plein Air – Profitons des beaux jours ! La Réserve 2023-06-03 was last modified: by Vente spéciale Plein Air – Profitons des beaux jours ! La Réserve La Réserve 3 juin 2023 13:00 La Réserve Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine