Stage : Théâtre de texte et d’aventure La Plomberie du Canal, 27 juillet 2020 10:00, Rennes. 27 – 31 juillet 2020 Sur place Sur inscription. Tarifs pour les 5 jours : 90€ et 8€ d’adhésion https://la-plomberie-du-canal.assoconnect.com/page/1059751-les-stages, contact@laplomberieducanal.com, 0223401705 Initiation à la scène et au jeu d’acteur pour enfants de 9 à 12 ans. Minimum 6 enfants, maximum 12. Les enfants seront amenés à travailler autour du texte “Les naufragés” de Lucie Debrock pour une initiation à la scène ainsi qu’au jeu de l’acteur.

Au large des côtes d’une île inhabitée, un groupe d’enfants se retrouve au coeur du naufrage de leur bateau. Ayant pour seule solution que de nager jusqu’au rivage, ils feront la rencontre d’autres individus… arrivés depuis bien longtemps. La Plomberie du Canal 44 Canal Saint-Martin, Rennes 35064 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine lundi 27 juillet 2020 – 10h00 à 16h00

mardi 28 juillet 2020 – 10h00 à 16h00

mercredi 29 juillet 2020 – 10h00 à 16h00

jeudi 30 juillet 2020 – 10h00 à 16h00

vendredi 31 juillet 2020 – 10h00 à 16h00

