Stage : Réussir une prise de parole en public La Plomberie du Canal Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Stage : Réussir une prise de parole en public La Plomberie du Canal, 17 août 2020 10:00, Rennes. 17 – 21 août 2020 Sur place Sur inscription. Tarifs pour les 5 jours : 90€ et 8€ d’adhésion https://la-plomberie-du-canal.assoconnect.com/page/1059751-les-stages, contact@laplomberieducanal.com, 0223401705 Reprendre confiance en soi pour parler en public. Pour futurs bacheliers, étudiants et adultes. Un oral, un entretien, un discours et l’exercice peut vite se transformer en catastrophe. Reprendre le contrôle de son corps, de ses émotions par le théâtre, tel est le but de ce stage.

Grâce aux formidables outils de cet art, reconnectez-vous avec votre moi intérieur, les autres et oser être vous-même, tout simplement. La Plomberie du Canal 44 Canal Saint-Martin, Rennes 35064 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine lundi 17 août 2020 – 10h00 à 16h00

mardi 18 août 2020 – 10h00 à 16h00

mercredi 19 août 2020 – 10h00 à 16h00

jeudi 20 août 2020 – 10h00 à 16h00

vendredi 21 août 2020 – 10h00 à 16h00

Détails Heure : 10:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu La Plomberie du Canal Adresse 44 Canal Saint-Martin, Rennes Ville Rennes lieuville La Plomberie du Canal Rennes Departement Ille-et-Vilaine

La Plomberie du Canal Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Stage : Réussir une prise de parole en public La Plomberie du Canal 2020-08-17 was last modified: by Stage : Réussir une prise de parole en public La Plomberie du Canal La Plomberie du Canal 17 août 2020 10:00 La Plomberie du Canal Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine