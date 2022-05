Stage pour adolescents : Le personnage de Théâtre La Plomberie du Canal Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Stage pour adolescents : Le personnage de Théâtre La Plomberie du Canal, 3 août 2020 10:00, Rennes. 3 – 7 août 2020 Sur place Sur inscription. Tarifs pour les 5 jours : 90€ et 8€ d’adhésion https://la-plomberie-du-canal.assoconnect.com/page/1059751-les-stages, contact@laplomberieducanal.com, 0223401705 Le travail d’acteur par l’approche du personnage pour ados de13 à 17 ans. Minimum 6 enfants, maximum 12. Venez créer votre personnage, vous amusez à leur inventer une vie, des sentiments, une posture, un tempérament dans le but de les faire se rencontrer dans une incroyable histoire improvisée. Une création collective restituée en fin de stage La Plomberie du Canal 44 Canal Saint-Martin, Rennes 35064 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine lundi 3 août 2020 – 10h00 à 16h00

