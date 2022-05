Stage écriture : le Théâtre d’héroïc-fantasy La Plomberie du Canal, 24 août 2020 10:00, Rennes.

24 – 28 août 2020 Sur place Sur inscription. Tarifs pour les 5 jours : 90€ et 8€ d’adhésion https://la-plomberie-du-canal.assoconnect.com/page/1059751-les-stages, contact@laplomberieducanal.com, 0223401705

Pour jeunes de 15 ans et plus. S’initier à l’écriture théâtrale et tester ses écrits sur scène.

Ce stage d’écriture et de mise au plateau aura pour but d’initier à l’écriture théâtrale de l’héroïc- fantasy.

Au travers d’exercices de théâtre sur la recherche du personnage et sur l’occupation de l’espace au plateau, les participants seront invités à développer leur propre univers et leur propre fiction écrite, qu’ils pourront ensuite expérimenter directement sur scène.

Avec Lucie Debrock, auteure, metteuse en scène.

La Plomberie du Canal 44 Canal Saint-Martin, Rennes 35064 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine

lundi 24 août 2020 – 10h00 à 16h00

mardi 25 août 2020 – 10h00 à 16h00

mercredi 26 août 2020 – 10h00 à 16h00

jeudi 27 août 2020 – 10h00 à 16h00

vendredi 28 août 2020 – 10h00 à 16h00