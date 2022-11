DJ CAPASSE // DJ MATOLABU // LA BARBO // LAZER ARAFAT LA PART DES ANGES Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 20H – 00H45

TIRAGE AU SORT LE SOIR MEME POUR LA TABLE DU TEMPS Musiques Electroniques : Break, Freestyle, Bass, Juice, Afro, Ghetto, Techno Un féroce tirage au sort décidera de l’ordre de la fête. Les artistes feront alors bouillir les corps pour qu’ils fusionnent en un être unique DJ protéiforme mixte à huit bras et quarante doigts. LA PART DES ANGES 2 Rue Saint-Melaine, 35000 Rennes 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine

https://www.facebook.com/lapartdesangesrennes Lieu féministe, LGBT, Queer, Hétéro et militant. samedi 26 novembre – 20h00 à 23h59

