Marathon d’improvisation #2 La Parcheminerie Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Marathon d’improvisation #2 La Parcheminerie, 25 février 2023 16:00, Rennes. Samedi 25 février, 16h00 Sur place Sans réservation, billetterie sur place : Tarif 2 ou 4 euros.

Vous aviez aimé le marathon d’improvisation l’année dernière ? Nous sommes de retour ! 6 équipes, 4 matchs endiablés, un lieu exceptionnel : le théâtre de la Parcheminerie (5 rue de la parcheminerie) Vous aviez aimé le marathon d’improvisation de l’année dernière ? Nous sommes de retour !

? 6 équipes, 4 matchs endiablés !

? Un lieu exceptionnel : le théâtre de la Parcheminerie (5 rue de la parcheminerie)

? Rendez-vous rêvé des fans d’improvisation rennaise ! – La particularité ? Vous ne savez pas quel match vous allez voir !

Quelles équipes se rencontreront ? C’est tenu secret !

?? Les 6 équipes: Les Freepoules, les BIZH, les Caucus Tadors, La Tique, La Turi ukwa, les VIP.

? Horaires des matchs :

16H-17H / 17H30-18h30 / 19H-20H / 20H30-22H00

? PAS DE RESERVATION, billetterie sur place. Entrée : 2 / 4€

Organisé par la FETTAAR Théâtre ici et là.

Visuel : Gurven Bourreau La Parcheminerie Rue de la parcheminerie 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine samedi 25 février – 16h00 à 22h00

