Rennes

L'Ouest Hurlant, festival des cultures de l'Imaginaire La Paillette MJC et Théâtre, 29 avril 2023 10:00, Rennes
29 et 30 avril
Gratuit

L’Ouest Hurlant est le festival rennais de l’imaginaire (SF, fantasy, fantastique). Venez y rencontrer des auteur.ice.s en dédicaces, assister à des conférences, spectacles, courts-métrages… L’Ouest Hurlant est le festival premier festival rennais consacré aux cultures de l’imaginaire (science-fiction, fantasy, fantastique), dont la deuxième édition se tiendra les 29 et 30 avril 2023, à la Paillette. Le festival est gratuit et ouvert à tous·tes.

Vous y retrouverez les activités qui ont fait le succès de la première édition : des rencontres avec de nombreux·ses auteur.ice.s de l’imaginaire, lors de tables-rondes sur la littérature, l’imaginaire et la création artistique, et en dédicaces sur le Salon du livre du festival. Des spectacles interactifs, des espaces de jeux de société pour passionné·e·s et pour toute la famille, des tables de jeux de rôle proposant de l’initiation pour les débutant·e·s, et des parties plus longues pour les expert·e·s.

Pour cette deuxième édition, vous pourrez aussi découvrir de nouvelles activités : des concerts de musicien·ne·s qui vous feront voyager dans des mondes lointains, des projections de courts-métrages fantastiques ou de science-fiction, et des expositions d’artistes locaux.

Notre directrice littéraire est Betty Piccioli, autrice jeunesse et engagée. Ketty Stewart et David Bry, deux auteur·ice·s reconnu·e·s sont la marraine et le parrain de cette nouvelle édition.

Nous vous donnons rendez-vous les 29 et 30 avril, pour explorer le festival l'Ouest Hurlant en vous abandonnant au plaisir de l'évasion dans les mondes merveilleux de la science-fiction, du fantastique et de la fantasy. L'entrée est libre, n'hésitez pas à pousser la porte vers la découverte.
La Paillette MJC et Théâtre
6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes
samedi 29 avril – 10h00 à 23h59

dimanche 30 avril – 10h00 à 20h00

