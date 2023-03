Exposition : Trans en lumière La Mezzanine, Bât. O, 3 avril 2023 08:00, Rennes.

Sélectionnés·es pour un « Parcours Trans » (parcours pédagogique et culturel avec l’association Les Trans, ayant pour but d’accompagner divers publics à la découverte des Transmusicales et plus largement de la scène rennaise – Ubu), les étudiant.e.s du DIU ORA – Diplôme Inter Université s’Orienter Réfléchir Agir, co-porté par Rennes 1 et Rennes 2 – ont travaillé tout au long du semestre avec et autour des Rencontres Transmusicales et de la scène musique actuelle rennaise, dans le cadre de leur cours « Expressions et Langages ».

Riches de leurs rencontres, de leurs découvertes, iels proposent de revenir, en images, sur les corps de métiers découverts tout au long du semestre. De la régie générale à la technique, des artistes aux méditeur·rices culturel·les, cette exposition photographique a pour objet la mise en lumière de leurs découvertes professionnelles, musicales et personnelles lors de la 44ème édition de l’iconique festival rennais : les Transmusicales.

Un événement proposé à l’occasion des JACES – Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur et dans le cadre des Rencontres Transmusicales.

La Mezzanine, Bât. O 1 place Henri Le Moal Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

