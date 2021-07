Rennes La Maison Bleue, 123 boulevard de Verdun - 35000 Rennes Rennes RENNES. « La Méthode Fowley » – Pierre Bonnaud & Cie Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Spectacles vendredi 9 juillet / La Maison Bleue, 123 boulevard de Verdun – 35000 Rennes « La Méthode Fowley » – Pierre Bonnaud & Cie Miss Constance Fowley est professeure de chant. Guindée et excentrique, elle évoque Mary Poppins aussi bien que Tatie Danièle. Le public est sa chorale, le chant : sa mission. Jacques est l’assistant et le plus grand fan de Miss Fowley. De fil en aiguille, ils embarquent le public dans un cours de chant interactif et délirant, avec pour objectif d’atteindre l’harmonie collective. Théâtre de rue. Duo burlesque pour une chorale de spectateurs. Tout public à partir de 7 ans. Quartier : Saint Martin /

Infos pratiques Organisé par : La Maison Bleue – Maison de Quartier St-Martin Horaires18h30 à 19h30 TarifsGratuit AccèsBus C2 arrêt ESPCE – Métro station Anatole France www.lamaisonbleuerennes.fr

