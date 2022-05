Séance découverte : initiation à la Line Dance La Maison Bleue Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Séance découverte : initiation à la Line Dance La Maison Bleue, 18 septembre 2019 18:30, Rennes. Mercredi 18 septembre 2019, 18h30 Sur place Entrée libre renneslinedance@gmail.com Line Dance : modernité, diversité, détente INITIATION GRATUITE A LA “LINE DANCE” Mercredi 18 septembre 2019 de 18h30 à 19h30 Maison de quartier : “la Maison Bleue” – 123 Boulevard de Verdun 35000 Venez découvrir gratuitement l’activité “LINE DANCE”. Venez sans cavalier : la “line dance” se danse seul(e) bien que très entouré(e). • La “Line Dance” est une danse effectuée en lignes et en colonnes. Les danseurs sont tous alignés les uns à côté des autres et les uns derrière les autres. Venez danser sur de la variété internationale et des chorégraphies qui vous permettront de renforcer mémoire, coordination et rythme. • Cette activité s’adresse à tous : aux hommes comme aux femmes, aux plus jeunes comme aux moins jeunes. Et c’est bien ce qui fait l’intérêt de cette danse : sa diversité et sa modernité. Stationnement • Parking, à l’angle des rues Jean Julien LEMORDANT et Antoine JOLY, qui se situe à 300 m de la “Maison Bleue”. La Maison Bleue 123 Bd de Verdun 35000 Rennes 35064 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine mercredi 18 septembre 2019 – 18h30 à 19h30

