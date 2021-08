Rennes La Maison Bleue Ille-et-Vilaine, Rennes Séance découverte gratuite de Line Dance La Maison Bleue Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Séance découverte gratuite de Line Dance La Maison Bleue, 4 septembre 2021 11:00, Rennes. Samedi 4 septembre, 11h00 Entrée libre renneslinedance@gmail.com, 0681064236 Cours de Line Dance ouvert aux personnes qui n’ont jamais pratiqué cette activité. Pour tous publics. Ne nécessite aucun partenaire. Les danseurs, en lignes et colonnes, sont indépendants. Samedi 4 septembre 2021 de 11h à 12h00

Maison de quartier : “la Maison Bleue”

123 Boulevard de Verdun 35000 Venez découvrir gratuitement l’activité “LINE DANCE”. Venez sans cavalier : la “line dance” se danse seul(e) bien que très entouré(e).

• La “Line Dance” est une danse effectuée en lignes et en colonnes. Les danseurs sont tous alignés les uns à côté des autres et les uns derrière les autres. Venez danser sur de la variété internationale et des chorégraphies qui vous permettront de renforcer mémoire, coordination et rythme.

• Cette activité s’adresse à tous : aux hommes comme aux femmes, aux plus jeunes comme aux moins jeunes. Et c’est bien ce qui fait l’intérêt de cette danse : sa diversité et sa modernité. La Maison Bleue 123 Bd de Verdun 35000 Rennes 35064 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine samedi 4 septembre – 11h00 à 12h00

