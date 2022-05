Séance découverte de Line Dance La Maison Bleue Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Séance découverte de Line Dance La Maison Bleue, 7 septembre 2019 11:00, Rennes. Samedi 7 septembre 2019, 11h00 Sur place Participation gratuite http://renneslinedancegmail.com initiation gratuite à la Line Dance. Pour tous publics. Se danse sans partenaire. SEANCE DECOUVERTE DE LINE DANCE SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 de 11h à 12h L’association American Dream 35 propose aux participants de découvrir gratuitement l’activité “LINE DANCE” Venez sans cavalier : la “line dance” se danse seul(e) bien que très entouré(e). La “Line Dance” est une danse effectuée en ligne et en colonne. Les danseurs sont tous alignés les uns à côté des autres et les uns derrière les autres. Venez danser sur de la variété internationale et des chorégraphies qui vous permettront de renforcer mémoire, coordination et rythme. Cette activité s’adresse à tous : aux hommes comme aux femmes, aux plus jeunes comme aux moins jeunes. Et c’est bien ce qui fait l’intérêt de cette danse : sa diversité et sa modernité. Animatrice : Céline PORCHER Samedi 7 septembre 2019 de 11h à 12h00 Maison de quartier : “la Maison Bleue” 123 Boulevard de Verdun 35000 Rennes Stationnement Parking, à l’angle des rues Jean Julien LEMORDANT et Antoine JOLY, qui se situe à 300 m de la “Maison Bleue”. La Maison Bleue 123 Bd de Verdun 35000 Rennes 35064 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine samedi 7 septembre 2019 – 11h00 à 13h00

Détails Heure : 11:00 - 13:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu La Maison Bleue Adresse 123 Bd de Verdun 35000 Rennes Ville Rennes lieuville La Maison Bleue Rennes Departement Ille-et-Vilaine

La Maison Bleue Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Séance découverte de Line Dance La Maison Bleue 2019-09-07 was last modified: by Séance découverte de Line Dance La Maison Bleue La Maison Bleue 7 septembre 2019 11:00 La Maison Bleue Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine