Portes ouvertes association Cubanizate La Maison Bleue, 20 septembre 2021 20:30, Rennes.

20 – 23 septembre Sur place Gratuit assocubanizate@gmail.com, https://cubanizate.wordpress.com/, 0652576071, https://www.facebook.com/cubanizate.fr

L’association Cubanizate vous invite à découvrir ses divers ateliers. Salsa, Rumba, Bachata, Reggaeton et Zumba

L’association Cubanizate vous invite à découvrir ses divers ateliers. Salsa, Rumba, Bachata, Reggaeton et Zumba, sont au choix, dans une ambiance amicale con toda la « gozadera » de Rennes et l’Amérique Latine.

Vous trouverez toute l’information concernant les lieux et horaires sur notre programme.

Pour plus de détaille sur nos cours rendez vous sur notre site web https://cubanizate.wordpress.com/ .

Pour plus de renseignement et inscriptions appelez le 0652576071 ou bien écrivez-nous au mail assocubanizate@gmail.com.

La Maison Bleue 123 Bd de Verdun 35000 Rennes 35064 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine

lundi 20 septembre – 20h30 à 21h30

lundi 20 septembre – 21h30 à 22h30

mardi 21 septembre – 19h15 à 20h15

mardi 21 septembre – 20h15 à 21h15

mardi 21 septembre – 21h15 à 22h15

mercredi 22 septembre – 18h45 à 19h45

mercredi 22 septembre – 20h00 à 20h30

mercredi 22 septembre – 20h30 à 21h30

mercredi 22 septembre – 21h30 à 22h30

jeudi 23 septembre – 19h15 à 20h15

jeudi 23 septembre – 21h15 à 22h15