Mécaludoïde La Maison Bleue, 4 mai 2021 14:00-4 mai 2021 17:00, Rennes.

4 – 7 mai Pour les enfants de 11 à 14 ans – Gratuit accueil@lamaisonbleuerennes.fr, http://bon-accueil.org/, 02.99.33.75.25

Atelier sonore et ludique proposé par Radio Minus

Bricole un automate musical et électronique à partir d’objets sonores en tous genres et de percuteurs magnétiques pilotés par ordinateur. À toi d’assembler, percer, visser, et câbler

l’engin pour faire sonner les jouets musicaux miniatures et donner vie à cet instrument d’un nouveau genre !

La Maison Bleue 123 Bd de Verdun 35000 Rennes 35064 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine

mardi 4 mai – 14h00 à 17h00

mercredi 5 mai – 14h00 à 17h00

jeudi 6 mai – 14h00 à 17h00

vendredi 7 mai – 14h00 à 17h00

