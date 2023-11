Le Noël des Jeannettes La Maison Bleue : maison de quartier Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Le Noël des Jeannettes La Maison Bleue : maison de quartier Rennes, 2 décembre 2023T 16:00, Rennes. Le Noël des Jeannettes La Maison Bleue : maison de quartier Rennes 2 et 3 décembre Marché de créations : Illustrations, textile, décoration, épicerie, cosmétiques, bijoux, végétal, librairie, zéro déchet, kids, mobilier vintage, friperie…Bar & grignotages 2 et 3 décembre 1 Marché de créations : Illustrations, textile, décoration, épicerie, cosmétiques, bijoux, végétal, librairie, zéro déchet, kids, mobilier vintage, friperie… Bar & grignotages – Bières artisanales – Dégustation et vente de vins

Samedi 3 décembre à 16h30

Avec Atelier Mariaunette

Découvre la linogravure en créant ta propre carte de vœux !

Gratuit sur inscription – À partir de 6 ans

La Maison Bleue : maison de quartier
123 Bd de Verdun
35000 Rennes

