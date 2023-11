Krystal Mundi à la Maison Bleue La Maison Bleue : maison de quartier Rennes, 26 novembre 2023T 17:00, Rennes.

Krystal Mundi, c'est deux violons, un violoncelle, la contrebasse de Simon Mary comme un fanal, la trompette de Geoffroy Tamisier et la Voix de Sissel Vera Peterssen comme des volutes en apesanteur…

Simon Mary est de ces musiciens discrets qui marquent en profondeur l’univers du jazz et bien au-delà. Avec Krystal Mundi, à la croisée du classique, du jazz et des musiques du monde, il allie à merveille la chaleur d’un quatuor à cordes, la lumière de la trompette de Geoffroy Tamisier et, désormais, les hypnotiques performances vocales de la chanteuse norvégienne Sissel Vera Pettersen…

Un voyage intemporel vers une sérénité heureuse !!!

Au cœur du pays du folklore imaginaire, là où les mélodies prennent vie dans les esprits ouverts au monde, Simon Mary, un explorateur sonore intrépide, dévoile son dernier opus captivant : « Modal Morning » (Label Ouest), en compagnie de Krystal Mundi. Sorti en octobre 2023, cet album offre un voyage auditif inédit, une odyssée musicale qui explore des territoires sonores aussi vastes que variés.

Simon Mary, contrebassiste érudit, s’inscrit dans la lignée des compositeurs chercheurs au long cours, refusant les sentiers battus pour s’aventurer dans des contrées inexplorées. Avec une carrière jalonnée de collaborations variées, de la fusion jazz et musique indienne avec MUKTA aux escapades avec des artistes tels qu’ Alexis HK et Philippe Katerine, Mary est un artisan de la musique qui fusionne les genres avec une habileté remarquable.

« Modal Morning » dévoile une nouvelle facette acoustique de la formation Krystal Mundi, une assemblée de talents comprenant Geoffroy Tamisier à la trompette, Tomoko Katsura et Iacob Maciuca aux violons, Guillaume Grosbard au violoncelle, et la vocaliste norvégienne Sissel Vera Pettersen. Cette collaboration exceptionnelle donne naissance à un ensemble instrumental d’une puissance acoustique peu commune, mêlant le son soyeux et fougueux des cordes à celui d’une trompette aérienne et d’une contrebasse au groove profond.

Olivier Lehoux – Solenoïde

La Maison Bleue : maison de quartier 123 Bd de Verdun 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine