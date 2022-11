Le Noël des Jeannettes La Maison Bleue Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Noël des Jeannettes La Maison Bleue, 3 décembre 2022 16:00, Rennes. 3 et 4 décembre Sur place entrée libre goodmorningjeannette@gmail.com

Marché de créations : décoration, illustrations, librairie, épicerie bio, bijoux, végétal, zéro déchet, brocante, kids, friperie, vide dressing…Bar et restauration sur place Le Noël des Jeannettes – 10ème édition Marché de créations : décoration, illustrations, librairie, épicerie, bijoux, végétal, zéro déchet, brocante, créations pour enfants… Friperie Le gang du kiff (Samedi)

Vente et accessoires de seconde main par Villa boubou (Dimanche)

Bar et restauration sur place

Organisé par Good Morning Jeannette La Maison Bleue 123 Bd de Verdun 35000 Rennes 35064 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine samedi 3 décembre – 16h00 à 21h00

dimanche 4 décembre – 11h00 à 19h00

