Le Noël des Jeanettes La Maison Bleue, 7 décembre 2019 17:00, Rennes. 7 et 8 décembre 2019 Sur place entrée libre goodmorningjeannette@gmail.com Marché de créateurs, cosmétiques naturels & zéro déchet, épicerie bio, vins naturels, plantes, vide dressing…Atelier couronne végétale par Mû Fleurs / Bar & grignotages Marché de créateurs : céramique, sérigraphies & illustrations, créations textiles & végétales, bijoux, cosmétiques naturels & zéro déchet, mobilier vintage, épicerie bio, plantes, vide dressing… Atelier couronne végétale par Mû Fleurs de 15h à 16h30 Infos & réservations : goodmorningjeannette@gmail.com Sur place : bar, dégustations de vins naturels & grignotages (Quanto Basta) La Maison Bleue 123 Bd de Verdun 35000 Rennes 35064 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine samedi 7 décembre 2019 – 17h00 à 17h30

samedi 7 décembre 2019 – 22h30 à 23h00

dimanche 8 décembre 2019 – 12h00 à 12h30

dimanche 8 décembre 2019 – 19h30 à 20h00

Heure : 17:00 - 20:00 Catégories d'évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes

