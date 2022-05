Meet your startup | Quand startups et potentiels associés se rencontrent La Mabilay Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Meet your startup | Quand startups et potentiels associés se rencontrent La Mabilay, 9 juillet 2020 18:30, Rennes. Jeudi 9 juillet 2020, 18h30 Sur place Inscription obligatoire https://meetyourstartup.fr/rennes/ Le premier événement national de rencontre entre startups digitales rennaises, en cours de création ou déjà crées et potentiels associés, sous forme de speed networking MEET YOUR STARTUP est de retour ! Quand startups et associés se rencontrent pour construire un projet commun… Vous avez du temps, des idées, des compétences, de la motivation et de l’expérience ? En période d’incertitude, collaborer et entreprendre est probablement l’un des meilleurs moyens d’agir ! Malgré cette crise, 1Kubator Rennes reste positif et croit en l’envie d’entreprendre même en période difficile. C’est pourquoi, 1Kubator Rennes, Le Poool, l’Inria, Le Village by CA, Rennes School of business, Happy to meet you, PlaceMeet et Makidoo se sont mobilisés pour organiser la deuxième édition de Meet Your Startup : Le premier événement national de rencontre entre startups digitales rennaises, en cours de création ou déjà crées et potentiels associés, dédié à tous ceux qui souhaitent faire de ce temps le début de leur nouvelle aventure. Pour les optimistes qui voient la situation actuelle comme une potentielle opportunité de constituer une équipe foncez et inscrivez vous ici ? https://meetyourstartup.fr/rennes/ Dans ce contexte exceptionnel, cette soirée gratuite et ouverte à tous, se déroulera via visioconférence afin d’assurer la sécurité de tous. ATTENTION : Les inscriptions sont obligatoires https://meetyourstartup.fr/rennes/ La Mabilay 2 rue de la Mabilais à Rennes 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine jeudi 9 juillet 2020 – 18h30 à 20h30

