1Kroyable Déjeuner avec Mario Piromalli, fondateur de YAO La Mabilay, 19 février 2020 12:30, Rennes. Mercredi 19 février 2020, 12h30 Sur place Entrée libre https://www.meetup.com/fr-FR/1Kubator-Rennes/events/268317913/ Venez rencontrer et échanger avec un incontournable chef d’entreprise rennais, pour une discussion sans langue de bois et en toute décontraction, sur le temps du déjeuner. // AU PROGRAMME // Venez rencontrer et échanger avec un incontournable chef d’entreprise rennais, pour une discussion sans langue de bois et en toute décontraction, sur le temps du déjeuner. Nous vous donnons rendez-vous pour l’1Kroyable Déjeuner avec Mario Piromalli : fondateur du fonds de dotation YAO Bretagne et à la tête de 22 établissements Mac Donald’s, employant plus de 1 500 personnes. Chef d’entreprise attaché à la Bretagne et au monde de l’entrepreneuriat, il soutient la jeunesse à créer leur entreprise grâce à YAO. Mario reviendra sur son parcours et les différentes étapes clés du développement de son 1kroyable carrière ;) // A PRENDRE AVEC VOUS // Vos questions, votre bonne humeur et votre sandwich! RDV : mercredi 19 février à 12h30 chez 1Kubator Rennes, au 2 rue de la mabilais. ➖ Pour ne rien rater de l’actualité d’1Kubator Rennes, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux ! Facebook ? https://www.facebook.com/1KRennes/ Twitter ? https://twitter.com/1KRennes Instagram ? https://www.instagram.com/1kubator_rennes/ Blog ? https://www.1kubator.com/blog-startups La Mabilay 2 rue de la Mabilais à Rennes 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mercredi 19 février 2020 – 12h30 à 14h00

