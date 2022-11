THE POWER (tribute AC/DC chant féminin) en CONCERT La Grande Nomade Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

THE POWER (tribute AC/DC chant féminin) en CONCERT La Grande Nomade, 3 décembre 2022 20:30, Rennes. Samedi 3 décembre, 20h30 Sur place tarifs : 5 euros

Concert THE POWER (ac/dc tribute) Venez vivre un moment de rock légendaire !!! THE POWER (AC/DC tribute chant féminin) en concert

suivi de Dj set STYX & K-ZU (Rock indé /Cold Wave/Goth rock/Post punk/Indus…) A la guinguette La Grande Nomade – Rennes 20h30 : ouverture des portes

21h : The Power

23h : Dj Set Styx & K-Zu Tarif : 5 euros Teaser vidéo The Power : La Grande Nomade 1 Rue Django Reinhardt, 35000 Rennes 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine samedi 3 décembre – 20h30 à 23h59

