It’s a Freaky Reggae Party La Grande Nomade, 30 octobre 2022 16:00, Rennes. Dimanche 30 octobre, 16h00 Sur place Prix Libre https://www.facebook.com/events/654823016321771/?ref=newsfeed

Le collectif Burning Dancefloor en ville pour un dimanche fou dans le splendide Bal Mobile la Grande Nomade.

Séléctions Reggae | Rub-a-dub | Digital | Roots | Early-Digital | Dancehall & more Le collectif Burning Dancefloor est de retour en ville pour un dimanche fou dans le splendide Bal Mobile rétro « Le SCORPION » de la Grande Nomade.

Live set / TreeStone

Vous vous sentez l’âme freak? Cette fête est pour vous!

Vous voulez danser sur un Big Tune dans votre plus beau déguisement? cette fête est pour vous!

Vos Skanking Shoes prennent la poussière? Cette fête est pour vous!

Vous avez envie de 8 heures de Bon Gros Son? Cette fête est pour vous!

Vous n’êtes pas dans la liste??? Cette fête est évidemment pour vous aussi!

Dimanche 30 Octobre 2022

16h00 – Minuit

Prix « faites comme vous pouvez et qui vous semble juste » libre

La Grande Nomade https://www.lagrandenomade.org/

1 Rue Django Reinhardt, 35000 Rennes

« Chapiteau » fermé / Bar, restauration et manège sur place

Bus C4/C6 arrêt Les Préales

