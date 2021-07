Barrio Tropical #1 La Garden Partie, 17 juillet 2021 17:00-17 juillet 2021 22:30, Rennes.

Samedi 17 juillet, 17h00 Entrée Libre https://www.facebook.com/yannickvanessa.grimault

un voyage sensoriel et musical, à travers la danse et les sons fusionnés, venant d’Amérique du sud, du Caraïbe et des Tropiques.Une ambiance mystique, fraiche et énergique !

Tropical Rennes et Cubanizate, en collaboration avec la Garden Partie, présentent

« Barrio Tropical N°1 »

Lieu: La Garden Partie, 32 Boulevard Villebois Mareuil, 35000 Rennes

Au programme :

17h00 – 18h30 : Cours de Danses Afro-cubaines avec Vane No Mah

19h00 – 19h15 : Performance « Quallarina » de HuachumaMusic (Joel Velasco) et Vane No Mah (Vanessa Neira)

19h00 – 22h30 : Live by HuachumaMusic

Un peu plus sur les artistes !

Joel Velasco est originaire du Pérou. Il commence son initiation musicale par le punk rock à Lima (1997-1999) avec le groupe Dose.

Voyageur dans l’âme, il arrive à Barcelone dans les années 2000 et rejoint le Sudaka Sound System (2001-2002). Une halte qui lui fera découvrir la musique électronique, un tournant majeur dans son processus de création.

Enrichi par ses expériences, Joel pose une dernière fois ses valises en 2005, ce sera pour la France, à Rennes. Il y fonde le Colectivo Huachuma et lance les soirées Boom Tropical. Son style musical s’affirme pour créer une fusion des musiques folklorique Sud-Américaines aux sons groovy des machines électroniques tel que la TB-03, une musique dansante et futuriste.

Vanessa Neira, professeure, danseuse et chorégraphe, plus connue sous le nom de Vane No Mah, est originaire du Chili. Elle arrive en France il y a exactement 11 ans avec une base d’études en Danses Folkloriques chiliennes et latinoaméricaines, et se forme davantage dans les Danses Populaires et Afro- Cubaines, suite à la rencontre avec le cubain Jorge Camaguey qui deviendra son professeur et menteur. Désormais, à la tête de son école Cubanizate, elle acquiert rapidement une notoriété, ce qui l’amène à travailler pour plusieurs compagnies de danse telles que Guararey, Guateque Company, La Team Cubanizate et Engrenages ; et à être invitée dans des nombreux festivals en France et à l’étranger.

