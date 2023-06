Building opus #3 : concert « Rapsodie pour chalumeau et clarinette basse » La Garden Partie Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Dimanche 2 juillet, 16h00

Concert : «Rapsodie pour chalumeau et clarinette basse». Découverte d'une rencontre insolite entre François Marquet, clarinettiste invité par l'ONB et Sébastien Vadenne, plombier-chauffagiste.

BUILDING Opus#3 – Dimanche 2 juillet à 16h : « Rapsodie pour chalumeau et clarinette basse »

Partez à la découverte d'une rencontre insolite entre François Marquet, clarinettiste invité par l'ONB et Sébastien Vadenne, plombier-chauffagiste.

Cette création originale sera précédée d’un duo de clarinettes invité par l’ONB, au programme : « New-York Counterpoint » de Steve Reich, « Sonate pour deux clarinettes » de Francis Poulenc et arrangements de musiques klezmer pour 2 clarinettes.

L’événement donnera aussi lieu à l’inauguration d’un nouveau portrait grand format réalisé par Caroline Ablain, sur le pignon des locaux d’Ars Nomadis.

Un projet soutenu par Territoires Rennes, l'Orchestre National de Bretagne, Rennes Ville et Métropole et la Maison de la Musique Contemporaine.

RDV le 2 juillet à 16 h au jardin de la Garden Partie, 32 Bd Villebois Mareuil, 35000, Rennes.

C'est gratuit et ouvert à toutes et tous !

