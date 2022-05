Le virage de l’économie et la finance vers le machine learning et le big data La French Tech Rennes St Malo (salle JAVA), 17 décembre 2018 19:00, Rennes.

Lundi 17 décembre 2018, 19h00 Sur place sur inscription https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Machine-Learning-Rennes/events/256251061/

Comment l’économie et la finance prennent le virage de l’IA, du machine learning et du big data.

Pour ce dernier meetup de l’année 2018, nous accueillerons lundi 17 décembre à 19h, Sylvain Barthélémy, CEO de TAC Economics; un des rares expert-économistes qui a su appréhender les avantages du Machine Learning et les mettre au profit de l’économie et de la finance.

En effet, les domaines de l’économie appliquée et de la finance héritent d’une longue tradition économétrique. De nombreux modèles économétriques — plus ou moins sophistiqués — sont ainsi encore aujourd’hui utilisés (et de façon efficace), par les praticiens de l’économie et de la finance pour mesurer les risques, faire des prévisions ou gérer des fonds. A l’inverse, les applications d’IA sont encore peu présentes dans ces domaine, et ont même encore mauvaise réputation. Mais les choses changent peu à peu, et ces dernières années un certain nombre de fonds d’investissement ou de laboratoires de recherches ouvrent la voie vers des applications pratiques de ces nouvelles méthodes de Machine Learning à l’économie et à la finance. Durant ce meetup, Sylvain Barthélémy apportera des réponses à la problématique suivante:

Biographie:

Directeur Général de TAC ECONOMICS depuis 2015, Sylvain Barthélémy a dirigé l’ensemble des développements quantitatifs et statistiques développés par la société ces 20 dernières années. Sylvain est spécialisé dans les techniques statistiques « non linéaires » et plus particulièrement dans les outils issus de l’intelligence artificielle, du machine learning et du traitement de grandes quantités de données, appliqués à la macroéconomie, à la finance internationale et à la gestion du risque économique et financier. Parallèlement à ses responsabilités chez TAC ECONOMICS, il a conservé de nombreuses activités dans le monde académique. Il est membre du comité scientifique de la conférence internationale Forecasting Financial Markets, enseigne le machine learning appliqué à l’économie et la finance à l’Université de Rennes I et intervient régulièrement lors de conférences internationales.

La French Tech Rennes St Malo (salle JAVA) 2 rue de la Mabilais 35000 Rennes Ille-et-Vilaine

lundi 17 décembre 2018 – 19h00 à 21h00