Afterwork EjC La French Tech Rennes St Malo (salle JAVA), 24 septembre 2019 18:30, Rennes. Mardi 24 septembre 2019, 18h30 Sur place Sur inscription https://www.meetup.com/fr-FR/Breizh-Data-Club/events/264744428/ L’apport de la Data Science sur 3 problématiques d’entreprises Professionnels de la data, étudiants ou simplement curieux voici un événement qui pourrait vous intéresser. Implantée sur le campus de Ker Lann, aux portes de Rennes, l’ENSAI forme des data scientists capables de donner du sens aux données. Grâce à l’Ensai junior Consultant (EjC), les étudiants proposent leurs nouvelles compétences au service des entreprises tout de l’année. Le 24 septembre à 18h30, EjC organise en collaboration avec de Breizh Data Club, un afterwork sur le thème de la data science au sein des locaux du Poool Lors de cet événement vous pourrez découvrir les compétences des étudiants de l’Ensai à travers diverses présentations. D’une part deux projets statistiques réalisées dans le cadre de leur formation : L’IA pour l’aide au diagnostique médicale

Prédiction du comportement d’achat D’autre part la présentation d’une étude réalisé par Ensai junior Consultant pour l’un de ses clients : Construction d’un observatoire de l’habitat La French Tech Rennes St Malo (salle JAVA) 2 rue de la Mabilais 35000 Rennes Ille-et-Vilaine mardi 24 septembre 2019 – 18h30 à 20h00

Détails Heure : 18:30 - 20:00 Catégories d'évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes

Lieu La French Tech Rennes St Malo (salle JAVA) Adresse 2 rue de la Mabilais Ville Rennes

